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Погружение в прорубь на Крещение: медик дал важные советы
Главный врач Киевского городского центра здоровья Отто Стойка посоветовал людям, кто окунается в проруби на Крещение, как подготовиться к этому мероприятию. Об этом он рассказал информационному агентству УНН, передает replyua.net.
Он заявил, что подготовка к окунанию должна длится как минимум месяц, если человек до этого ни разу не окунался. Стоит начать с холодного душа, потом обливаться на улице, если это позволяют условия. Начать закаляться лучше всего постепенно, чтобы не нанести вред организму. Он назвал окунание в прорубь на Крещение, 19 января, "высшей формой закаливания". А что делать непосредственно перед погружением в прорубь? Врач посоветовал хорошенько разогреться с помощью зарядки и дыхательных упражнений. Также Отто Стойка настоятельно рекомендует позаботиться о том, чтобы с вами был товарищ, который поможет вам переодеться и обогреет после окунания. Важное предупреждение: не употребляйте алкоголь перед погружением в ледяную прорубь!
Напомним, в Киеве 19 января, на одиннадцати локациях будут работать спасатели и медики, чтобы обеспечить безопасное погружения в проруби на святой праздник Крещения.
Теги: Донбасс, праздник, Крещение, прорубь
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