Полный список бесплатных медуслуг: украинцам огласили, кто их получит

19.01.2019 21:00

Украинцы, которые заключили договор с семейным врачом или терапевтом, смогут бесплатно сделать более 50 услуг, в которые входят анализы и достаточно дорогостоящие, сообщает Знай.

Когда это начнет действовать

С 1 июля 2019 года заработает программа "Бесплатная диагностика", которая запустит новый принцип финансирования на уровне специализированной амбулаторной помощи.

Пациент может получить ряд медицинских услуг и совершенно безсплатно, но при условии, если возьмет направление у семейного врача, терапевта и педиатра пациент сможете получить пакет диагностических и лечебных услуг. Полачуватиме эти послугиНаціональна служба здоровья’я по принципу "деньги за пациентом".

Пациентам, которые не выбрали семейного врача и не подписали с ним соответствующую декларацию, придется за все платить из собственного кармана. Врачи одобряют принятие предложенного документа, но считают, что перечень бесплатных услуг должен быть шире.

Что нужно делать

Чтобы сделать анализы или другую диагностику, пациенту нужно записаться на прием к своему семейному врачу, который даст соответствующие рекомендации и направления на процедуру.

За госсчет можно будет сделать 54 виды исследований: от анализа крови (29 грн) до пяти видов рентгенов (80-130 грн), шести видов УЗИ различных органов (84-106 грн), а также более сложных и дорогостоящих исследований, например, это гистероскопия (гинекологическое исследование) стоимостью 1975 грн.

Источник: https://from-ua.com