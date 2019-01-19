Порошенко рассказал, какие «сюрпризы» подготовили ВСУ для РФ

19.01.2019 07:45

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у ВСУ есть много «сюрпризов», способные увеличить цену для России в случае наступления. Об этом Порошенко сообщил во время встречи с общиной Золотоноши и Золотоношского района.

Глава государства отметил:

«Первые три года действовал закон эмбарго, когда запрещалось поставлять Украине вооружение и наша армия вооружалась тем, что производил украинский оборонно-промышленный комплекс».

Кроме того, Порошенко отметил:

«Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть очень много „сюрпризов“ для россиян, каким образом мы значительно увеличим цену, которую заплатят россияне, если они продолжат авантюру по наступлению на нас».

Источник: https://donpress.com