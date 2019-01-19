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Порошенко рассказал, какие «сюрпризы» подготовили ВСУ для РФ
19.01.2019 07:45
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у ВСУ есть много «сюрпризов», способные увеличить цену для России в случае наступления. Об этом Порошенко сообщил во время встречи с общиной Золотоноши и Золотоношского района.
Глава государства отметил:
«Первые три года действовал закон эмбарго, когда запрещалось поставлять Украине вооружение и наша армия вооружалась тем, что производил украинский оборонно-промышленный комплекс».
Кроме того, Порошенко отметил:
«Сейчас посмотрите, как все изменилось и у нас есть очень много „сюрпризов“ для россиян, каким образом мы значительно увеличим цену, которую заплатят россияне, если они продолжат авантюру по наступлению на нас».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, ВСУ, Порошенко
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