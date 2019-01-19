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Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
В 2019 году дефицит в бюджете Пенсионного фонда Украины достигнет рекордных 167 млрд грн. Это может стать одной из причин того, что некоторым пенсионерам урежут выплаты, передает «Обозреватель».
Несмотря на то, что каждый украинец платит дважды (вносит единый социальный сбор и оплачивает налоги), дефицит ПФУ постоянно увеличивается.
В прошлом году на выплаты по возрасту выделили 231,1 млрд грн. Если эту сумму разделить на всех пенсионеров, средняя сумма составит лишь 1882,3 грн. Такова реальная средняя пенсия украинца.
Многие эксперты считают, что основная пенсионная проблема заключается в том, что украинцы на заслуженном отдыхе в среднем получают 35% своей зарплаты. Хотя стандарты Международной организации труда говорят о том, что размер выплаты должен составлять не меньше 40% заработка.
Заниженный коэффициент замещения будет снижаться с каждым годом. Даже при условии роста зарплат и детенизации рынка.
Также эксперты отмечают, что в Украине пенсионеры получают выплаты с огромными задержками. Причиной является то, что выплаты начисляются только за счет взносов работающих граждан.
Решить все проблемы с пенсиями можно путем проведения реформы и доведения ее до конца. По мнению экспертов, необходимо перераспределить уже существующие налоги, обязать работодателей откладывать на старость своих сотрудников и увеличить налоговую нагрузку на зарплату.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, выплаты, пенсии
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