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Путин готовит сговор с Германией и Японией: почти предвоенная "ось"
Владимир Путин очень хитрый и своенравный политик. Но Путин – не Сталин. Он упорно делает все наоборот, что делал Иосиф Сталин и никогда не думает о последствиях своих действий. Например, неужели для того, чтобы отдать японцам часть Курильских островов, надо было на глазах всего мира оккупировать Крым и Донбасс. Или нарваться на санкции, международную изоляцию и превратить миролюбивых украинцев во врагов агрессивной России, ускорив создание молодой оскорбленной украинской нации, пишет Виктор Небоженко.
Такого в Европе еще не было. Как только Россия в 2014 году оккупировала Крым и Донбасс, как тут же, во всем мире, обнажились старые мировые раны – германский Кенисберг, японские Курилы, китайский Тайвань.
Сейчас Путин надеется заручится дружбой и поддержкой с высокоразвитой Японией и на прорыв в международной изоляции в обмен на сдачу Курильских остров. Для начала, гарантом сделки на деньги японцев должен быть построен газопровод "Сахалин-Хоккайдо" - это вместо "Сила Сибири" в Китай.
Переговоры о Курилах свидетельствуют, что Путин очень спешит. Оказывается, время для ожиданий и маневров заканчивается не только у Украины, но и путинской России. Путин слишком долго рассчитывал на Дональда Трампа, которому уже не до помощи российскому президенту.
Стремительные переговоры Путина по Курилам с Японией, как резкий разворот Москвы от Пекина к Токио, вряд ли понравится Китаю, у которого свои исторические претензии к российскому Дальнему Востоку. Обострится также проблема независимости демократического Тайваня. А на очереди Кенисберг - надо же когда-то отдавать немцам сакральное "место тысячелетней германской славы", источник Первого, Второго и Третьего германского рейха.
Предполагается, что "Северный поток" Путина и обещания общих перспектив только поможет Германии быстрее добиться восстановления "исторической справедливости" и вернуть себе Кенисберг. Немцы уже научились дразнить американцев. Союз богатой и высокотехнологичной Германии и обедневшей, но агрессивной России в обмен за возврат Кенисберга - вот новая "голубая мечта", запутавшегося к геополитических интригах Путина.
После 2014 года он уже не знает к кому приткнуться. Но этот план союза Германии и России - реальная угроза целостности ЕС и евроатлантической солидарности с Америкой. Любой союз Германии с путинской Россией - это исторический вызов для США. Так что это не только наша проблема - угроза тайного сговора России и Германии за счет национальных интересов и целостности Украины (второй пакт Молотова-Риббентропа). Сейчас вся Европа боится сближения Германии и России.
Путин пытается сделать то, чего не смог сделать, ни Гитлер, ни Сталин. За счет раздачи наследства Сталина и общей дестабилизации международных отношений в мире, он хочет быстро создать геополитическую ось "Берлин-Москва-Токио". Вот будут удивлены таким резким геополитическим маневром США и Пекин. При этом, Путин рассчитывает воспользоваться нарастающими противоречиями между США и Китаем. Но, несмотря на конфликт Китая и США, им придется создать международный альянс для геополитического сдерживания, обескровливания и переформатирования России, соответственно, ее реального места в мире.
А все в этом мире начиналось в 2014 году, с захвата и оккупацией Россией Крыма и Донбасса. К 2020-2024 году это процесс выльется в цепную реакцию нарастающих взаимосвязанных геополитических проблем, а также реанимацию старых послевоенных ран. И чем быстрее Россия будет раздавать свои земли, в надежде вырваться из международной изоляции и режима санкций, тем скорее мы вернем временно оккупированные территории Крыма и Донбасса.
А после возвращения Крыма и Донбасса Украине, Курил –Японии и Кенисберга – Германии мир окончательно изменится. Стабильным и эффективным международным отношениям потребуются "новый ООН" и "новые Хельсинки" без Путина, но с новой Россией.
Источник: https://from-ua.com
Теги: политика, Донбасс, Путин, Япония, Германия
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