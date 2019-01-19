"Со 2 февраля для России наступит новая реальность, США решили прекратить московский беспредел", - блогер

19.01.2019 14:38

Россия в отношениях с США выбрала гонку вооружений, точно так же, как в свое время выбрал ее СССР и поплатился за это своим существованием. Как пишет блогер Аnti-colorados, Кремль все более и более копирует "совковую" модель поведения, суть которой в миролюбивой риторике на фоне агрессивных планов и ориентирования экономики на потребности военно-промышленного комплекса, передает "Диалог.UA".

Подтверждение тому – ситуация вокруг фактического выхода РФ из подписанного с 1987 Советским Союзом (напомним, Россия объявила себя преемником СССР по международным Обязательствам, - ред.) договора о нераспространении ракеты с дальностью полета от 500 до 1000 км (малая дальность) и от 1000 до 5500 км (средняя дальность), а также – пусковых установок для них. Россия возобновила производство этого оружия, начав разработку и налаживание выпуска ракеты, известной под шифром 9М729. Разумеется, риторика на таком фоне была самой миролюбивой.

Когда США потребовали от РФ объяснения в связи с нарушением договора де-факто, российский министр иностранных дел Сергей Лавров начал обвинять в попытке нарушить договор… американцев. Которые на самом деле проявили недюжинное терпение, в течение уже 10 лет наблюдая за прямым нарушением Россией договора и все это время ограничиваясь только предупреждениями и предоставляя РФ возможность исправиться.

Последней каплей стала недавняя женевская встреча представителей власти РФ и США.

Поняв, что договориться с Россией невозможно, заместитель министра США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что со 2 февраля Штаты считают себя вправе начать принимать компенсирующие меры на действия Москвы. Блогер отмечает, что с этой даты начнется новая реальность.

США открытым текстом сказали РФ: "Вы хотите гонки вооружений? Вы ее получите!". То есть, России, решившей действовать как "совок", нужно быть готовой и к тому, что придется уйти в небытие как "совок", экономику которого разрушила та самая гонка вооружений.

"По итогам встречи, заместитель министра США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон вышла к прессе и заявила о том, что Москва так и не вняла голосу разума и продолжает работы по производству этих ракет.

В связи с этим она сделала официальное заявление о том, что со 2 февраля Штаты считают себя вправе начать принимать компенсирующие меры на действия Москвы.

Говоря простыми словами, Штаты сказали Московии: "Вы хотите гонки вооружений? Вы ее получите!". От этого у миролюбивого Лаврова аж ноздри схлопнулись. Но тут уж ничего не поделаешь, если ведешь себя как совок, то готовься и закончить ровно так, как и совок",- отметил блогер. "Со 2 февраля наступит новая реальность с гонкой ядерных вооружений, которая успешно угробила совок, а уж Московию угробит подавно.

Похоже, что это заявление США можно воспринимать как предел, который решено поставить московскому беспределу. Давно пора", - резюмировал Аnti-colorados.



Источник: www.dialog.ua