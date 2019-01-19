Ухудшение погоды и морозы до минус 15 ударят по Украине на выходных

19.01.2019 09:00

Синоптики предоставили подробный прогноз погоды на приближающиеся выходные.

Синоптики прогнозируют на субботу, 19 января, и воскресенье, 20 января, сохранение по всей территории Украины сохранение облачной с прояснениями погоды, а также ожидается похолодание.

Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, в субботу, 19 января, в северных, центральных областях и Карпатском регионе местами выпадут небольшие осадки в виде снега. В воскресенье, 20 января, без осадков будет в западных областях, а в Житомирской, Киевской и Винницкой допустим небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.

Ранее синоптики прогнозировали, что с 15 января в Украине начнется настоящая зима: столбики термометров должны опуститься до -15..-25. Резкое похолодание, по словам экспертов, будет сопровождаться снегом. Продержится такая погода почти до начала марта. При этом в феврале временами возможны морозы до -30.



Источник: www.dialog.ua