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Ухудшение погоды и морозы до минус 15 ударят по Украине на выходных
Синоптики предоставили подробный прогноз погоды на приближающиеся выходные.
Синоптики прогнозируют на субботу, 19 января, и воскресенье, 20 января, сохранение по всей территории Украины сохранение облачной с прояснениями погоды, а также ожидается похолодание.
Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на Украинский гидрометцентр.
По информации синоптиков, в субботу, 19 января, в северных, центральных областях и Карпатском регионе местами выпадут небольшие осадки в виде снега. В воскресенье, 20 января, без осадков будет в западных областях, а в Житомирской, Киевской и Винницкой допустим небольшой снег. На дорогах гололедица.
Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с.
Ранее синоптики прогнозировали, что с 15 января в Украине начнется настоящая зима: столбики термометров должны опуститься до -15..-25. Резкое похолодание, по словам экспертов, будет сопровождаться снегом. Продержится такая погода почти до начала марта. При этом в феврале временами возможны морозы до -30.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, погода, мороз
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