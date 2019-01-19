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«Укрзализниця» резко подняла цены на бронь билетов
Компания «Укрзализныця» повысила оплату за бронирование мест по заявкам физических и юридических лиц для групповых перевозок в рекордные 6,3 раза. Как передает replyua.net, если раньше бронирование обходилось в 32 гривны за человека, то теперь стоимость этой услуги составляет 200 гривен.
В компании подчеркнули, что исключение будут сделаны только военным, инвалидам и детям. Для них будет установлена оплата в размере 50 гривен. Такую же сумму будут платить местные и центральные органы власти, подающие заявки. После такого решения туроператоры резко раскритиковали действия компании. Однако руководство УЗ говорит, что предыдущие тарифы не смогли покрыть затраты компании на предоставление услуги. Ситуацию прокомментировал Александр Красноштан, директор Департамента по организации и внутренних пассажирских перевозок УЗ.
«Основными клиентами, которые пользуются услугой групповых перевозок, являются туристические компании. Они организовывают туры, и как субъекты предпринимательской деятельности, получают прибыль», - заявил Красноштан. По его словам, компания несет большие затраты на то, чтобы поддерживать сеть касс группового бронирования, а также аппарата, обслуживающего групповые перевозки.
Теги: Донбасс, билеты, Укрзализниця, бронирование
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