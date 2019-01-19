Укрзализныця серьезно повысила цены на некоторые услуги

19.01.2019 10:02

ПАО «Укрзализныця» значительно повысила цены на постельное белье и напитки в поездах. Об этом свидетельствуют данные, указываемые перевозчиком на проездных документах.

Отмечается, что стоимость этих услуг выросла на 66,7% и 25% соответственно.

Теперь, за пользование комплектом белья в плацкартных и купейных вагонах придется заплатить 50 грн, а в вагонах СВ и поездах, следующих в другие страны — 60 грн. До подорожания эта услуга стоила 30 грн.

Стоимость напитков: чай, кофе, вода объемом 0,5 л — выросла с 8 до 10 грн.

В компании причиной повышения цен на услуги назвали рост цен на материалы, топливо и электроэнергию, влияющие на себестоимость услуг.

Источник: https://donpress.com