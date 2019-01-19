В Киеве по вине пьяного водителя столкнулись пять машин

19.01.2019 13:30

В Киеве на Дорогожичах 18 января, произошло масштабное ДТП с участием пяти автомобилей — Range Rover, Daewoo Nubira, Chevrolet Lacceti, Nissan Micra и Skoda Fabia. Об этом сообщает «Информатор».

По предварительным данным виновником ДТП был водитель внедорожника Range Rover, который на высокой скорости вылетел на красный свет и врезался в Daewoo. Daewoo, Chevrolet, Nissan и Skoda стояли на светофоре в одном ряду друг за другом, после столкновения машины сложились «по принципу домино». В результате с ушибом грудной клетки был госпитализирован пассажир Skoda .

На место происшествия прибыли патрульные, «скорая» и следственно-оперативная группа

Во внедорожнике ехали две женщины и двое мужчин с явными признаками опьянения. По словам очевидцев за рулем находился один из пьяных мужчин.

Водитель внедорожника отказался от проверки на драгере на месте и его увезли в медучреждение для проведения экспертизы.

Детали происшествия выясняются.

Источник: https://donpress.com