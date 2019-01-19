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В Украине намерены изменить правила получения прав: что ждет будущих водителей

19.01.2019 18:14
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В Украине намерены изменить правила получения прав: что ждет будущих водителей

В Украине предлагают существенно упростить процедуру выдачи водительского удостоверения и отменить обязательное прохождение автошколы.

Об этом на странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Он напомнил, что по действующим нормам для получения права водить автомобиль нужно подготовить пакет документов, пройти несколько этапов процедур, а перед экзаменом пройти обязательные платные 140-часовые курсы.

Замминистра отмечает, что такую сложную формальную процедуру целесообразно поменять и внедрить:

  • возможность выбирать программу подготовки (с помощью курсов либо самостоятельно) и ввести институт экзаменаторов;

  • упрощенное получение медицинской справки и ее подачу в онлайн-режиме.

В частности, в Украине могут сократить список врачей, осмотр которых надо пройти для получения водительского удостоверения.

"Опыт многих стран мира, в частности Германии, Великобритании, Норвегии, Чехии и Польши свидетельствует о том, что это можно сделать и этим жизнь граждан будет проще и комфортнее", — написал Парцхаладзе.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, водитель
 
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