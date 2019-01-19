В Украине ударят морозы: синоптики обещают серьезное похолодание

19.01.2019 19:55

20 января в Украине сохранится морозная погода, в отдельных областях ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В то же время, 21−22 января сохранится облачная с прояснениями погода. 21 января в южной части, центральных и восточных областях снег, на юге и в Приазовье ожидается дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, а на остальной территории небольшой снег. 22 января в Украине без существенных осадков. На дорогах гололедица.

Температура 21 января ночью 6−11 °, днем ​​1−6 ° мороза; на юге и Закарпатье ночью 0−5 ° мороза, днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла, 22 января ночью 4−9 ° мороза, днем ​​0−5 ° мороза.

23−24 января, синоптики прогнозируют временами небольшой снег. Температура ночью 7−13 ° мороза, на Левобережье до 15 °, днем ​​3−9 ° мороза; на юге ночью 0−6 ° мороза, днем ​​от 2 ° мороза до 3 ° тепла.

При этом в Киеве и Киевской области 20 января без осадков, только во второй половине дня небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3−8 м / с.

В столице температура ночью 10−12 ° мороза, днем ​​3−5 ° мороза; по области ночью 10−15 ° мороза, днем ​​1−6 ° мороза.

В то же время 23−24 января в столице ожидается небольшой снег. Температура ночью 8−13 °, днем ​​4−9 ° мороза.

Источник: https://donpress.com