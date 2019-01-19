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В Украине заработал закон о буллинге

19.01.2019 19:01
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В Украине заработал закон о буллинге

Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по противодействию буллингу» 18 января опубликовали в «Голосе Украины». Он вступает в силу на следующий день после публикации, то есть 19 января.

В декабре 2018 года Верховная Рада приняла закон, который призван искоренить травлю в школах и других учебных заведениях среди подростков, а также со стороны учителей.

Благодаря закону, впервые в Украине понятие «буллинг» будет законодательно закреплено как «моральное или физическое насилие, агрессия, в любой форме, или любые другие действия, совершенные с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам, имеющие признаки сознательного жестокого обращения».

Если буллинг имел место впервые, то обидчика оштрафуют на сумму от 340 до 850 грн. Если травлей занимался несовершеннолетний, то за него заплатят штраф родители. За повторный буллинг - штраф от 1,7 тыс. до 3,4 тысяч грн.

Кроме того, штраф грозит также и учителям, которые решат скрыть факт буллинга (от 850 до 1,7 тыс. грн или общественные работы 20−40 часов).

Право на защиту от буллинга имеют как ученики, так и педагоги. В случае травли учителя обязаны сообщать об этом руководству заведения. Такое же право имеют и родители пострадавшего ребенка.

 

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Украина, Донбасс, закон, дети, школа
 
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