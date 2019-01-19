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Журналисты «Схем» прокомментировали оправдания комика Зеленского: Он вновь сказал неправду
Журналисты проекта расследований «Схемы», которые в своих расследованиях рассказали о сотрудничестве известного комика и возможного претендента на должность президента с Россией, прокомментировали его оправдания, передает replyua.net. «Схемы» утверждают: Зеленский в очередной раз лукавил, говоря о том, что у него нет бизнеса в России.
«Фирма «Грин-Филмс», которая принадлежит ему и партнерам в России проводит там полностью реальную хозяйственную деятельность. Это означает, что она зарабатывает и тратит. Вот, к примеру, в 2017 году она заработала 142 мл. рублей, но и потратила немало – 126 млн. рублей. На оплату работ и услуг. Закупку материалов и т.д. Это реальный бизнес», − сказал журналист. Также он опроверг слова Зеленского о «западных компаниях», на счета которых якобы поступают средства от использования продукта «кварталовца».
«Общество с ограниченной ответственностью. «Грин-Филмс» это не западная, а российская компания, имеющая регистрацию в столице России Москве. На ее счета с 2014 года пришло уже порядка 850 млн. рублей от роэлти и лицензий», — добавил журналист.
Источник: https://replyua.net
Теги: политика, Донбасс, Владимир Зеленский
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