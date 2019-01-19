Жуткая Нибиру: озвучено новое тревожное предсказание

19.01.2019 09:30

Уфологи определили, что в этом году может случиться столкновение Нибиру и Земли. Якобы Планета Х никуда не исчезла, она стремится в сторону нашей планеты.

Совещание экспертов на эту тему организовано на апрель. На конференции будут ученые из многих стран, в том числе и Австралии. Эксперты считают, что от Нибиру исходит инопланетная угроза, сообщает портал Новости Планеты со ссылкой на Сенсационные Новости.

Отмечается, что некоторое время назад Планета Х вызвала землетрясение на Камчатке. Граждане России, к слову, до этого регулярно видели «второе солнце» в небе в разных уголках страны.

Уже скоро негативное воздействие ощутят жители Канады, так как последний раз Нибиру наблюдали граждане этого государства. К сожалению, какие-либо сроки начала катаклизмов отсутствуют:уфологи не знают, когда тело максимально близко приблизится к Земле.

Стоит отметить, что ранее уфологи ждали проявление Нибиру в декабре прошлого года. К счастью, прогнозы не сбылись.

Источник: https://from-ua.com