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Жуткая Нибиру: озвучено новое тревожное предсказание
Уфологи определили, что в этом году может случиться столкновение Нибиру и Земли. Якобы Планета Х никуда не исчезла, она стремится в сторону нашей планеты.
Совещание экспертов на эту тему организовано на апрель. На конференции будут ученые из многих стран, в том числе и Австралии. Эксперты считают, что от Нибиру исходит инопланетная угроза, сообщает портал Новости Планеты со ссылкой на Сенсационные Новости.
Отмечается, что некоторое время назад Планета Х вызвала землетрясение на Камчатке. Граждане России, к слову, до этого регулярно видели «второе солнце» в небе в разных уголках страны.
Уже скоро негативное воздействие ощутят жители Канады, так как последний раз Нибиру наблюдали граждане этого государства. К сожалению, какие-либо сроки начала катаклизмов отсутствуют:уфологи не знают, когда тело максимально близко приблизится к Земле.
Стоит отметить, что ранее уфологи ждали проявление Нибиру в декабре прошлого года. К счастью, прогнозы не сбылись.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, предсказание, уфология, Нибиру
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