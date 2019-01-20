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Пенсионная реформа: кто остался без пенсии
В формуле расчета пенсии вместо заработной платы за два прошедших года, как это было в 2018-м, будут использовать показатель за три года, сообщает Hyser.
Согласно новым требованиям, в этом году на заслуженный отдых могут выйти только те украинцы, которые имеют 26 лет стажа и более. Нет стажа – нет пенсии.
Такое правило, как поясняют в Министерстве социальной политики, должно стимулировать украинцев выходить из «тени», получать «белую» зарплату и платить налоги.
Кому не положена пенсия: достигли в 2019-м 60-летия и не заработали 15 лет стажа. Кто выйдет на пенсию в 63 года: достигли в 2019-м 60-летия и имеют от 16 до 26 лет стажа.
В 2019-мвыплату повысят дважды. В июле до 1564 грн, а в декабре – до 1638 грн. По закону, индексация должна как минимум покрывать уровень инфляции. Хотя на самом деле прогнозный уровень инфляции, который закладывают в бюджет, к концу года зачастую не оправдывает себя и цены растут быстрее.
Отметим, пенсии в Украине в 2019 году в связи с индексацией и изменением прожиточного минимума будут пересматривать трижды. Повышение затронет 9 млн пенсионеров. Насколько вырастут выплаты и по какому принципу будет проходить повышение пенсий, рассказала в эфире эксперт «Реанимационного пакета реформ» по вопросам пенсионной системы Галина Третякова.
Эксперт напомнила, что с 1 января прожиточный минимум поднялся на 62 грн. Соответственно, те, кто имел минимальную пенсию, получит на 62 грн больше. Следующая такая индексация, по ее словам, будет происходить с 1 марта.
«Как только Госкомстат даст нам информацию относительно роста фонда зарплаты в 2018 году, правительство возьмет от этой величины половину (например, если рост будет 26%, то 13%) и половину от 9% инфляции (например, 4,5%)»
«Тогда индексация суммарно составит 17,5%. Как только мы получим точные цифры, каким будет рост фонда зарплаты, эти величины могут быть уточнены… И с 1 марта для более 9 млн пенсионеров эта сумма будет индексирована», – объяснила она.
Теги: Донбасс, пенсионная реформа, пенсии
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