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"Крыма нам мало..." - священник Московского патриархата призвал Россию захватить Киев, видео вызвало скандал
В социальных сетях разгорелся грандиозный скандал из-за видео, на котором священник РПЦ Московского патриархата на митинге в Москве Всеволод Чаплин призывает немедленно захватить Киев.
Фрагмент видео был опубликован в социальных сетях известным журналистом Денисом Казанским - кадры потрясли соцсети абсолютно открытым проявлением российского фашизма.
Митинг состоялся в Москве накануне и был приурочен к протестной акции против передачи островов курильской гряды под контроль Японии.
При этом взявший слово Чаплин заявил, что Россия долгое время отступала, однако Крым стал хорошим контрнаступлением.
Чаплин заявляет, что оккупации украинского полуострова ему мало - для окончательного реванша россияне обязаны захватить Киев, контроль над которым Москва давно утратила.
По мнению Чаплина, украинская столица является центром Руси и ее необходимо освободить. Видео вызвало грандиозный скандал в социальных сетях, украинцы жестко ответили российскому священнику.
"Вот поэтому и нужен был томос. Нет и не может быть места в Украине гнусной секте, в которой служат такие священнослужители.
Что общего у этого фашиствующего мурла с христианством? Ничего", - комментирует видео Казанский. Социальные сети сообщают, что российский священник давно известен одиозными заявлениями в адрес Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Киев, Крым, патриарх
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