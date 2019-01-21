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Ляшко официально выдвинут кандидатом в президенты Украины
Главу Радикальной партии Олега Ляшко выдвинули претендентом на должность президента Украины.
Как передает replyua.net, соответствующее решение приняли на состоявшемся сегодня съезде Радикальной партии, который проходит в Киеве, пишет Страна. Согласно решению партии, политсила будет участвовать в выборах президента Украины в 2019 году. Также было принято единогласное решение о выдвижении Олега Ляшко кандидатом в президенты от Радикальной партии.
В ходе своего выступления Ляшко подчеркнул, что будет вести к власти молодых людей и ветеранов АТО. «Страну продолжают грабить уже почти три десятка лет. Я верну домой всех заробитчан», - пообещал парламентарий.
Также Ляшко заявил, что гарантирует пересмотреть договор с Международным валютным фондом, поскольку, с его точки зрения, эти договоренности грабят украинцев, и пообещал сократить количество депутатов до 250 человек и внедрить смертную казнь за коррупцию.
Теги: Украина, Донбасс, Олег Ляшко, кандидат, выборы президента
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