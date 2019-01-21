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Луценко может привезти из США Юлии Владимировне необычный «сюрприз»
Завтра наша страна будет отмечать 100-летие провозглашения Акта воссоединения УНР.
Именно в этот знаменательный день политтехнологи Юлии Тимошенко запланировали выдвижение лидера партии «Батькивщина» в президенты. Противники экс-премьера из штаба действующего президента Петра Порошенко уже готовят неприятный «сюрприз» для команды Юлии Владимировны, который должен погасить эйфорию от похода Тимошенко в президенты. Как передает replyua.net, об этом в своей аналитической статье пишет известная журналист Соня Кошкина.
Журналист отмечает, что по ее информации, удастся «сюрприз» или нет, зависит от генпрокурора Юрия Луценко, который в этот день 22 января должен вернутся из США, но не сам, а с экс-премьером Павлом Лазаренком или же, на крайний случай, с новыми интересными документами, которые, по замыслу, технологов Порошенко, должны существенно обвалить рейтинги лидера электоральных симпатий. Возвратившийся на Родину Лазаренко может рассказать много интересного из прошлого Юлии Тимошенко.
Соня Кошкина отмечает, что в 2019 году исполняется не только 10 лет с момента подписания газового контракта Тимошенко-Путина. Есть еще одна юбилейная дата 20-летие задержания Павла Лазаренко в аэропорту Нью-Йорка.
Источник: https://replyua.net
Теги: политика, США, Донбасс, Луценко, Нью-Йорк, Тимошенко
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