Попасть на миллион гривен за использование ноты «ля»? Это Украина, детка

21.01.2019 10:18

Такого абсурда еще не бывало. Нет, речь не о ядерном взрыве в Карпатах (см. видео). У популярной украинской поп-рок-группы "Антитіла" пытаются отсудить более миллиона гривен.

Луцкий предприниматель Сергей Лапковский подал на членов коллектива в суд за использование…нот и тональностей в песнях! Об этом говорится на странице группы в Фейсбук. «На творчестве решила обогатиться группа мошенников», - указано в посте. Сумма, которую требуют с музыкантов - 1 018 692,64 грн!

"Сергей Лапковский выдвинул претензию группе "Антитіла", якобы они, при создании своих композиций, использовали его патент на полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции". Авторы песен группы Тарас Тополя, Сергей Вусик и Максим Сиволап получили повестки в суд",

– сказано в сообщении.

Музыканты считают такие действия несуразными, так как из-за халатности законодателей жулики смогли получить патент на то, что существовало в мире музыки столетиями. Речь о запрете использования коллективом определенных тональностей и темпа в своих песнях.

Данное судебное разбирательство станет первым подобным в мире. Истец пытается создать прецедент для дальнейшего обогащения на музыкантах Украины, считают в команде артистов. В ответ "Антитілами" возбуждено уголовное дело.

Тарас Тополя признался, что исковая претензия могла бы быть отозванной за откупные, но участники группы решили идти в суд, для них это дело принципа.

Источник: http://kr24.com.ua