- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- У фастовского депутата сломалась полка в поезде "Херсон-Львов"09:15
- Налог на цвет сапог еще введите! Соцсети горят гневом из-за новых поборов09:00
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- "Крыма нам мало..." - священник Московского патриархата призвал Россию захватить Киев, видео вызвало скандал08:18
- Украинцы предложили сделать льготные сигареты для пенсионеров08:00
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
Попасть на миллион гривен за использование ноты «ля»? Это Украина, детка
Такого абсурда еще не бывало. Нет, речь не о ядерном взрыве в Карпатах (см. видео). У популярной украинской поп-рок-группы "Антитіла" пытаются отсудить более миллиона гривен.
Луцкий предприниматель Сергей Лапковский подал на членов коллектива в суд за использование…нот и тональностей в песнях! Об этом говорится на странице группы в Фейсбук. «На творчестве решила обогатиться группа мошенников», - указано в посте. Сумма, которую требуют с музыкантов - 1 018 692,64 грн!
"Сергей Лапковский выдвинул претензию группе "Антитіла", якобы они, при создании своих композиций, использовали его патент на полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции". Авторы песен группы Тарас Тополя, Сергей Вусик и Максим Сиволап получили повестки в суд",
– сказано в сообщении.
Музыканты считают такие действия несуразными, так как из-за халатности законодателей жулики смогли получить патент на то, что существовало в мире музыки столетиями. Речь о запрете использования коллективом определенных тональностей и темпа в своих песнях.
Данное судебное разбирательство станет первым подобным в мире. Истец пытается создать прецедент для дальнейшего обогащения на музыкантах Украины, считают в команде артистов. В ответ "Антитілами" возбуждено уголовное дело.
Тарас Тополя признался, что исковая претензия могла бы быть отозванной за откупные, но участники группы решили идти в суд, для них это дело принципа.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, миллион, песни, группа
- Экс-глава ГФС Насиров, у которого не было денег на залог, задекларировал больше миллиона долларов наличными
- Меньшов передал террористам “ДНР” один миллион рублей
- "Пусть привыкают", - дончанка развлекает соседей украинскими песнями (ВИДЕО)
- Скончался украинский поэт Борис Олийнык. ВИДЕО
- "Моя Родина – Украина, а "ДНР" меня не интересует, здесь нет перспектив", - как молодежь Донецка поет в "столице" "ДНР" украинские песни и мечтает выбраться из "этого болота"
- Нужны ли Украине свои "Темная ночь" и "Синий платочек" и куда подевался министр культуры? (ВИДЕО)
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- «Бесплатный пункт пребывания» возле блокпоста «ДНР» под Горловкой оказался платным07:46
- На Донбассе орудует опасная группа ведьм: в ООС мистическая чертовщина07:30
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем 07:15
- Агенты Кремля агитируют жителей Донбасса получать российские паспорта21:33
- Возле кафе в Мариуполе открыли стрельбу: двое раненых19:41
- На Донбассе НВФ глушили беспилотник ОБСЕ19:12
- Донецк превращают в свалку. Местные жители публикуют свежее фото18:39
- Попасть на миллион гривен за использование ноты «ля»? Это Украина, детка10:18
- В США представили пассажирский дрон за $200 тыс10:10
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- «Минздрав ДНР» рассылает людям смс-сообщения09:45
- Дончане обратили внимание на большое количество боевиков с «чемоданами и в берцах»09:30
- У фастовского депутата сломалась полка в поезде "Херсон-Львов"09:15
- Налог на цвет сапог еще введите! Соцсети горят гневом из-за новых поборов09:00
- В Мали террористы напали на базу ООН08:46
- Лариса Ницой предложила заменить попкорн на бахканци08:35
- Нюансы и правила: Как переселенцу получить жилье в Мариуполе08:31
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Почему надо по утрам вставать пораньше22:02
- Приметы на 21 января: что категорически нельзя делать21:03
- Отказ от завтрака: ученые рассказали о последствиях13:17
- Черная невеста по знаку Зодиака: кому не видать женского счастья12:57
- Иванов день 20 января: чего категорически нельзя делать10:35
- Названа каша, способная заменить мясо17:00
- Эти продукты врачи советуют включить в ежедневный рацион15:47
- Любители одиночества: кто из Знаков Зодиака не терпит компании13:03
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- Люди Медведчука приступили к прямым переговорам с боевиками "Л/ДНР": Перлин проговорился о планах по Донбассу
- В "ДНР" на блокпостах остались ночевать сотни человек: "Реальный ад, в этот ужас Пушилина надо"
- Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины
- "ДНР" живет именем Закона Украины, так чья мы тогда территория", - блогер
- Дончане жалуются, что им приходится ездить в маршрутках под дулом автомата
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем
- В Париж едут боевики "Пятнашек": командир бригады "ДНР" пообещал подкрепление "желтым жилетам"