Порошенко в Израиле: будет подписано важное соглашение между двумя странами

21.01.2019 13:41

Украинский лидер намерен подписать довольно важное соглашение, которое может плодотворно сказаться на экономике Украины.

Для этого он прибыл в Израиль, где намерен встретиться с руководством этой страны, а также патриархом Иерусалимским Теофилом III. Президент Украины сегодня, 21 января, намерен встретиться с руководством Израиля, а также патриархом Иерусалимским Теофилом III.

Также будет подписан достаточно важный договор, связанный со свободной торговлей между Украиной и Израилем, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на "Сегодня". Отмечается, что переговоры Порошенко, а также израильских политиков уже проходят. Тем не менее неизвестны выводы, к которым они пришли. Возможно, что сообщение по этому поводу появится несколько позже.

Экономисты же, в свою очередь, говорят, что новое соглашение о торговле с Израилем может хорошо сказаться на благе обычных граждан Украины.

Экономика способна стать несколько стабильнее, однако, как сообщают эксперты, время и практика должны доказать вероятность этой теории.

Стоит отметить, что подписание вышеупомянутого соглашения позволит экспортировать в Израиль украинскую агропродукцию, а также продовольствие наряду с косметикой, лекарствами, химической промышленностью.



Источник: www.dialog.ua