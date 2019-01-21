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Путин придет за вами: Европе ярко напомнили о войне в Украине
В сети показали, как жителей Европы необычным образом предупредили о возможных последствиях войны в Украине.
Снимками транспаранта, который появился в столице Великобритании Лондоне, поделилась в Facebook украинка Татьяна Фролова.
"Когда падёт последний украинский солдат, Путин придёт за вами, леди и джентльмены!" – гласит плакат.
Пользователи в комментариях поддержали подобную инициативу, подчеркнув, что большинство жителей европейских стран не осознают опасности, которая им грозит. "Не знают люди и знать ничего не хотят!", "Такие бы плакаты от ВР до Лондона по всему пути следования!" – написали в комментариях.
Многие отметили также и героизм украинских воинов, которые защищают родную страну. "Только не будет этого! Украина закрыла собой цивилизованный мир и выстоит!", "Не придет. Украинский солдат не победим!" – выразили слова поддержки под фото.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Путин, война, Европа
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