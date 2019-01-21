Путин придет за вами: Европе ярко напомнили о войне в Украине

21.01.2019 19:18

В сети показали, как жителей Европы необычным образом предупредили о возможных последствиях войны в Украине.

Снимками транспаранта, который появился в столице Великобритании Лондоне, поделилась в Facebook украинка Татьяна Фролова.

"Когда падёт последний украинский солдат, Путин придёт за вами, леди и джентльмены!" – гласит плакат.

Пользователи в комментариях поддержали подобную инициативу, подчеркнув, что большинство жителей европейских стран не осознают опасности, которая им грозит. "Не знают люди и знать ничего не хотят!", "Такие бы плакаты от ВР до Лондона по всему пути следования!" – написали в комментариях.

Многие отметили также и героизм украинских воинов, которые защищают родную страну. "Только не будет этого! Украина закрыла собой цивилизованный мир и выстоит!", "Не придет. Украинский солдат не победим!" – выразили слова поддержки под фото.

Источник: https://from-ua.com