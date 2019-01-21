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С новыми школами и спортплощадками. Как будут развиваться регионы в 2019 году
В прошлом году украинская власть назвала децентрализацию наиболее успешной и «европейской» реформой. Ведь за четыре года удалось увеличить собственные доходы регионов и улучшить инфраструктуру районов и маленьких деревень. О результатах децентрализации в 2018 году и планах на 2019-й рассказывает Центр общественного мониторинга и контроля.
Хмельницкая область среди рекордсменов
Сегодня в Украине насчитывается 875 объединенных территориальных общин (ОТО), в которых проживают 9 миллионов украинцев. Лидером по децентрализации является Хмельницкая область, также активно объединяются общины в Житомирской, Черниговской, Запорожской, Волынской и Тернопольской областях. В хвосте – Закарпатская, Кировоградская и Киевская области, в которых нет стратегии по созданию ОТО.
По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, первоочередная задача правительства на 2019-ий – 100% формирования перспективных планов общин. «С другой стороны, мы как правительство ставим себе задачу – промоделировать наиболее эффективные перспективные планы способных общин на территории области. Это позволит выбрать идеальную модель способной общины, которая способна брать на себя полномочия и реализовывать все возможности развития местного самоуправления», – подчеркнул он.
Стоит заметить, что в прошлом году правительство разрешило общинам объединяться вокруг городов областного значения (всего в планах 142 таких города). Таким образом, в 2018 году было создано 24 таких ОТО.
От финансовой к энергетической независимости
По итогам Минрегионстроя в 2018 году собственные доходы местных бюджетов составили 234 млрд грн, что на 22% больше чем годом ранее. Финансовый прирост обеспечили поступления от налогов – на доходы физических лиц (НДФЛ), на землю, акцизного и единого налогов. В частности, больше всего местные казны наполнил НДФЛ - на 138,2 млрд грн. В 2019 году ожидается, что общие поступления от налогов будут еще выше – 291 млрд грн.
Что главное, отмечают эксперты, общины сами распоряжаются этими средствами, а также дополнительными государственными субвенциями. Благодаря им строятся новые дороги, школы, детские сады и т.п.
«Для всех уже очевидно, что полученные общинами новые финансы и новые полномочия стали новыми возможностями для развития и движения вперед к повышению качества жизни украинцев. Органы местного самоуправления теперь самостоятельно решают, какие потребности являются первоочередными и на какие проекты следует направить средства. Но очень важно научиться эффективно управлять ресурсами, определять приоритетные направления, планировать развитие общества», – отметил исполнительный директор Ассоциации городов Украины Александр Слобожан.
Собственно, четыре года децентрализации доказали, что общины научились экономить средства. В первую очередь – за счет бережливого потребления энергии. В селах вводят светодиодное уличное освещение, утепляют фасады зданий, заменяют двери и окна, устанавливают солнечные панели и системы отопления на альтернативном топливе. Например, село Веселое на Харьковщине благодаря децентрализации и международным грантам стало полностью энергонезависимым.
«В рамках проекта «Польской помощи» мы приобрели линию, которая брикетируют солому. Из этих брикетов и благодаря технологии утепления удалось на 82% сократить расходы на отопление школы. Полностью поменяли систему отопления, систему освещения, заменили крышу», – рассказал основатель Харьковского энергетического кластера Станислав Игнатьев.
Чтобы освещать школу, детсад и сельский клуб, в селе построили солнечную электростанцию на 1,2 МВт. Также провели светодиодное освещение и оборудовали энергонезависимой отопительной системой местную амбулаторию. По словам Игнатьева, общину можно сделать энергонезависимой, не используя бюджетные деньги, а привлекая международные гранты. Но сейчас большинство зарубежной технической помощи на энергоэффективность не используется селами из-за незнания и неумения оформить заявку.
Бизнес-план для села
Как отмечают эксперты реформ, главная цель децентрализации – широкие возможности общинам для развития. Поэтому власть побуждает всех местных руководителей и активистов более бойко разрабатывать бизнес-планы для инфраструктурных, образовательных и медицинских проектов. В этом году в госбюджете на них предусмотрено более 30 млрд грн. По информации Минрегиона, обязательным условием для реализации проектов является направление 10% средств на объекты спортивной инфраструктуры, 10% – на энергоэффективные меры для образовательных и медицинских учреждений, а также 500 млн грн – для реализации проектов-победителей «Всеукраинского общественного бюджета».
Как рассказали в Минрегионе, впервые в этом году правительство будет поддерживать стартапы, которые будут реализовываться в общинах за счет Государственного фонда регионального развития (ДФРР). Эти проекты будут выбирать на конкурсной основе.
Эксперты советуют жителям общин активно участвовать в обсуждении развития собственных сел и городков, предлагая свои проекты. Ведь время указаний «сверху» прошло, сегодня выигрывают те общины, где живут инициативные жители и работают готовые к изменениям руководители.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Украина, Донбасс, школа, развитие, регионы, спортплощадка
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