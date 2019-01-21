Тимошенко и Порошенко являются главными кандидатами на пост президента Украины

21.01.2019 18:40

Представители Центра социального инжиниринга «РАНД» заявили, что на сегодняшний день лидерами президентского рейтинга в Украине являются глава политической силы «Батькивщина» Юлия Тимошенко и действующий гарант Пётр Порошенко. Так пишет replyua.net, ссылаясь на Interfax Ukraine.



Об этом эксперты рассказали во время пресс-конференции на тему «Социальные и электоральные ожидания украинцев от выборов-2019», которая состоялась сегодня, 21 января, в Киеве. Данные были получены представителями «РАНД» в процессе интервью, которое проходило в формате face-to-face. Участие в нём приняли 1200 респондентов со всех уголков нашей страны. Так, Юлию Тимошенко поддерживают 11,3% украинских граждан. В свою очередь, за Петра Порошенко готовы проголосовать 9,7% украинцев. В пятёрку лидеров рейтинга также вошли соглава политической силы «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко (8,1%), шоумен Владимир Зеленский (6,5%), а также глава Радикальной партии Олег Ляшко (6,0%).



Кроме того, респондентов попросили рассказать, какую политическую партию они планируют поддержать на предстоящих парламентских выборах. Как показали результаты, на сегодняшний день больше всего украинцев готовы отдать свои голоса за политическую силу «Батькивщина» (11,2%). За ней следует Блок Петра Порошенко «Солидарность» (9,8%). К тому же, украинские граждане активно поддерживают «Оппозиционную платформу – За жизнь» (8,6%) и партию «Слуга народа» (6,3%).