Украинцы предложили сделать льготные сигареты для пенсионеров

21.01.2019 08:00

На официальном интернет- сайте представительства президента Украины обнародовали электронную петицию, которой хотят предложить сделать пенсионерам льготные цены на табачные изделия, передает replyua.net cо ссылкой на УНН.



Соответствующую петицию зарегистрировали 17 января, а её автором записан Михаил Струтинский. В записке к петиции указано, что в Украине пенсионеры получают очень маленькую пенсию и денег на сигареты практически не хватает, а бросить курить, особенно в пожилом возрасте в разы сложнее - почти невозможно. Так, будет уместным, по мнению автора петиции, ввести льготные цены на сигареты, но только на покупку одной такой льготной пачки в день. За три дня петиция набрала одиннадцать подписей, а необходимо набрать двадцать пять тысяч за восемьдесят дней.



Напомним, ранее была внесена петиция с предложением изменить уровень заработной платы народных депутатов - уменьшить её до уровня минимальной пенсии, то есть до 1 500 гривен. Отметим, что даже, если эта петиция наберет необходимое количество голосов, явно, что она дальше не продвинется.