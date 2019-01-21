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В Керченском проливе горят два корабля: люди прыгают за борт, спасаясь от огня

21.01.2019 18:20
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В Керченском проливе горят два корабля: люди прыгают за борт, спасаясь от огня

В Керченском проливе у берегов России горят два корабля, чтобы спастись от огня, люди прыгают в море. Об этом сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT.

Отмечается, что оба судна под флагом Танзании. По данным, на борту корабля CANDY находилось 17 человек, на Maestro — 14. Людей из воды эвакуируют сотрудники Морского спасательно-координационного центра города Новороссийска. Пока погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

 

Источник: https://donpress.com



Теги: Донбасс, пожар, Керченский пролив, корабль
 
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