В Керченском проливе горят два корабля: люди прыгают за борт, спасаясь от огня

21.01.2019 18:20

В Керченском проливе у берегов России горят два корабля, чтобы спастись от огня, люди прыгают в море. Об этом сообщает телеграмм-канал LIFE SHOT.

Отмечается, что оба судна под флагом Танзании. По данным, на борту корабля CANDY находилось 17 человек, на Maestro — 14. Людей из воды эвакуируют сотрудники Морского спасательно-координационного центра города Новороссийска. Пока погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Источник: https://donpress.com