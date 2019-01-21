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В России будут штрафовать за карты без аннексированного Крыма
В России планируют ввести ответственность за неуказание аннексированного Крымского полуострова на картах РФ. Об этом сообщает российское издание "Известия", передает УНН.
Использование карт России без оккупированного Крыма будет наказываться штрафом, пишет издание.
"Сенатор", крымчанка Ольга Ковитиди сообщила, что прототипом для законопроекта может стать ст. 19.11 КоАП РФ "Нарушение порядка изготовления, использования, хранения и уничтожения бланков, печатей либо иных носителей изображения Государственного герба России". Размер штрафа для ее нарушителей составляет от 500 до 1000 рублей (примерно от 210 до 240 гривен).
Рассмотреть вопрос планируется в рамках текущей сессии совфеда РФ, то есть в течение ближайших трех месяцев, уточнила Ковитиди.
Крым в марте 2014 года был аннексирован Россией. Верховная Рада официально объявила датой начала временной оккупации территории Украины 20 февраля 2014 года.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, Крым, штраф
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