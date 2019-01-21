В жилом доме ОРЛО прогремел взрыв: пострадал мужчина

21.01.2019 16:50

В неподконтрольном Украине городе Хрустальный Луганской области 19 января произошел взрыв. По данным подконтрольных НВФ СМИ, взрыв произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. В результате взрыва пострадал мужчина 1986 г. р.

Как стало известно, пострадавший был госпитализирован в больницу «Княгининская» с диагнозом ушибленно-колотая рана верхней трети бедра. В то же время, в соцети уточняют, что взрыв был неслучайным, а пострадавший мужчина страдает тяжелой болезнью — рассеянным склерозом. Источник уточнил:

«Из-за своей болезни он пытался себя взорвать».

По словам источников, в какой-то момент мужчина понял, что совершает ошибку и выкинул гранату на балкон, однако, ранения он при этом получил.

Источник: https://donpress.com