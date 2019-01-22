Главная цель РФ на выборах в Украине – эксперты представили тревожный прогноз

22.01.2019 14:12

Эксперты сообщили о том, что главной целью РФ в Украине может быть даже не продвижение пророссийского политика. Целью Кремля, как считают эксперты, является демонстрация всему миру неспособности и неэффективности Украинского государства.

Специалисты, представляющие Международный центр перспективных исследований, опубликовали интригующий доклад. В нем говорится о том, что ключевая цель РФ в Украине даже не продвижение пророссийского кандидата, а демонстрация всему миру неспособности, а также неэффективности властей Украинского государства, передает издание "Диалог.UA" со ссылкой на Replyua.

Эксперты даже отмечают, что политик в Украине с пророссийскими настроениями на президентском посту будет проводить проукраинскую политику. "Реальным врагам Украинского государства необходим полный провал легитимности следующих выборов. Более того, Кремлю нужно продемонстрировать всему миру, что Украина использует фальсификации на выборах, пользуясь админресурсами", - сказано в докладе специалистов. Эксперты отметили, что после проведения выборов в РФ начнут подниматься темы касательно сотрудничества с Украинским государством. Специалисты считают, что Кремль будет говорить гражданам РФ о том, что сотрудничество с Украиной – дело бесперспективное и даже безнадежное.