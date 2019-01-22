Луценко рассказал, что на руках украинцев находится до 5 миллионов единиц оружия

22.01.2019 11:07

Согласно данным Министерства внутренних дел, в настоящее время в Украине насчитывается от трех до пяти миллионов единиц нелегального оружия.

Об этом рассказал генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью Дмитрию Гордону, передают novosti.dn.ua.

«Я не шучу, в стране от 3 до 5 миллионов "нелегальных стволов"», - заверил Луценко.

Генпрокурор отметил, что такое количество оружия изъять невозможно. По мнению главы ГПУ, его следует легализовать, исключая из списка легального оружия гранатометы, мины и взрывчатку.

«С моей точки зрения необходимо провести легализацию оружия <...> с обязательным гильзотекой, из психиатрической наркологический и алкогольной экспертизой», - сказал Луценко.

В 2014 году было предложено несколько законопроектов по легализации оружия, а петиция по поводу закона об оружии и самообороне на сайте президента набрала необходимые 25 000 голосов к рассмотрению.