Выйти на пенсию станет сложнее: появились новые требования к украинцам

22.01.2019 22:36

Теперь при выходе на пенсию в первую очередь будет учитываться возраст украинца, пишет politeka.

Условия выхода на пенсию для украинцев постепенно меняются с 2017 года, когда в силу вступили положения пенсионной реформы. В соответствии с ними, до 1 января пенсии по возрасту присваивались при наличии страхового стажа 25 лет минимум и по достижении 60 лет. В 2028 году минимальный стаж для выхода на пенсию по возрасту составит уже 35 лет.

В 2019 году стаж для выхода на пенсию в 60 лет должен составлять как минимум 26 лет. При этом граждане с рабочим стажем от 16 до 25 лет смогут получить пенсионные выплаты не раньше 63 лет, а люди со стажем менее 16 лет смогут претендовать на пенсию только по достижению 65 лет.

Эти нормы не относятся к женщинам, которые родились до 1 апреля 1961 года.

Зависимо от дня рождения, пенсионный возраст составит:

57 лет 6 месяцев – с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;

58 лет – с 1 апреля по 30 сентября 1959 года;

58 лет 6 месяцев – с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;

59 лет – с 1 апреля по 30 сентября 1960 года;

59 лет 6 месяцев – с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года;

60 лет – если претендент на пенсию родился с 1 апреля по 31 декабря 1961 года.