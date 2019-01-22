- Выйти на пенсию станет сложнее: появились новые требования к украинцам22:36
- Морозы до -16, опасный гололед и мощные снегопады: подробный прогноз погоды для всех регионов Украины18:10
- Главная цель РФ на выборах в Украине – эксперты представили тревожный прогноз14:12
- ПриватБанк анонсировал продажу валюты через Приват2414:00
- Путин отдаст Донбасс Украине: генерал СБУ рассказал о главной хитрости России12:28
- Луценко рассказал, что на руках украинцев находится до 5 миллионов единиц оружия11:07
- Пушилин открыто угрожает: "Мы сделаем из всего Донбасса полноценное "Л/ДНР""07:45
- «Придется договариваться с Украиной»: в РФ заявили о новой проблеме в Крыму21:47
- Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли21:00
- Завтра в Донецке перекроют ряд улиц из-за «траурного митинга»19:53
Выйти на пенсию станет сложнее: появились новые требования к украинцам
Теперь при выходе на пенсию в первую очередь будет учитываться возраст украинца, пишет politeka.
Условия выхода на пенсию для украинцев постепенно меняются с 2017 года, когда в силу вступили положения пенсионной реформы. В соответствии с ними, до 1 января пенсии по возрасту присваивались при наличии страхового стажа 25 лет минимум и по достижении 60 лет. В 2028 году минимальный стаж для выхода на пенсию по возрасту составит уже 35 лет.
В 2019 году стаж для выхода на пенсию в 60 лет должен составлять как минимум 26 лет. При этом граждане с рабочим стажем от 16 до 25 лет смогут получить пенсионные выплаты не раньше 63 лет, а люди со стажем менее 16 лет смогут претендовать на пенсию только по достижению 65 лет.
Эти нормы не относятся к женщинам, которые родились до 1 апреля 1961 года.
Зависимо от дня рождения, пенсионный возраст составит:
57 лет 6 месяцев – с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959 года;
58 лет – с 1 апреля по 30 сентября 1959 года;
58 лет 6 месяцев – с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960 года;
59 лет – с 1 апреля по 30 сентября 1960 года;
59 лет 6 месяцев – с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года;
60 лет – если претендент на пенсию родился с 1 апреля по 31 декабря 1961 года.
Теги: Украина, Донбасс, возраст, пенсия, стаж
- Кто на самом деле управляет "Л/ДНР": Сурков один из ... - разоблачены все люди Путина на оккупированном Донбассе - схема22:03
- Ждем эпидемию: В Донецке жители жалуются на мусор, невывезенный с прошлого года21:05
- На Донбассе члены НВФ обстреляли саперов: есть раненый20:34
- Донецкие студенты отказываются ходить на «митинги» «ДНР»20:05
- Донбасс захватила безысходность: "Все начало сбоить и ломаться, вокруг только гниение и беззаконие"19:04
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты19:02
- Пассажиры автобуса Мариуполь - Москва на 10 часов застряли в пути18:35
- В Макеевке на месте пожара обнаружено тело погибшего17:51
- На дорогах Донецкой области спасатели вызволили из созданных непогодой "ловушек" 10 машин17:28
- Боевики заявили о готовности сбивать беспилотники миссии ОБСЕ17:10
- Выйти на пенсию станет сложнее: появились новые требования к украинцам22:36
- Кто на самом деле управляет "Л/ДНР": Сурков один из ... - разоблачены все люди Путина на оккупированном Донбассе - схема22:03
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Ждем эпидемию: В Донецке жители жалуются на мусор, невывезенный с прошлого года21:05
- На Донбассе члены НВФ обстреляли саперов: есть раненый20:34
- Донецкие студенты отказываются ходить на «митинги» «ДНР»20:05
- Донбасс захватила безысходность: "Все начало сбоить и ломаться, вокруг только гниение и беззаконие"19:04
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты19:02
- Пассажиры автобуса Мариуполь - Москва на 10 часов застряли в пути18:35
- Морозы до -16, опасный гололед и мощные снегопады: подробный прогноз погоды для всех регионов Украины18:10
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе22:25
- Поедание глины оказалось полезным для здоровья20:30
- Какие три знака Зодиака вернутся к своей бывшей второй половинке в 2019?20:15
- Ученые объяснили, почему нельзя два раза кипятить воду в чайнике18:03
- Чем заменить кофе: лучшие натуральные напитки для бодрости17:15
- Приметы и суеверия: почему нельзя оставлять ложку в чашке10:02
- Названы ранние признаки развития диабета22:30
- Ярко и необычно: этим Знакам Зодиака 2019 год обещает много счастья
- В РФ заметили в небе тревожное предзнаменование конца света
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"
- Проблемы с пенсиями в Украине: как и почему урежут выплаты
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Видео: дорога "ада" из Донецка в Луганск - чего "добился" оккупированный Донбасс, отказавшись от Украины