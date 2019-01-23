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Где в Украине завтра продолжатся метели и снегопады: синоптик обновила прогноз
Известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Fecebook сообщила, что в ближайшие дни часть регионов нашей страны будет продолжать находиться под влиянием снегопадов, а в других - наступит оттепель, пишет replyua.net.
В том числе, сегодня, 23 января, страну еще будет засыпать снегом, но уже в четверг атмосферные фронты отодвинутся с северных регионов. Что касается украинской столицы, то 24 января метель уже отступит, но снег еще будет падать и будут морозы. Сегодня же снег в Киеве и области не прекратится до конца дня.
«Общая картина синоптическая четверговая такая: периодически снег, на востоке, юге, в большинстве центральных областей мокрый снег и дождь. Температура воздуха на Западе и Севере ночью -7...-12, днем -2..-6 градусов», - пишет синоптик.
Напомним, что сегодня Украину замело снегом из-за мощного циклона балканского происхождения, который завис над страной. Тем временем, интернет-пользователи поделились яркими фото зимних городов.
Теги: Украина, Донбасс, снегопад, метель, прогноз погоды
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