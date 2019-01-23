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Когда ударит до –30: синоптик назвал дату прихода настоящей морозной зимы

23.01.2019 08:33
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Когда ударит до –30: синоптик назвал дату прихода настоящей морозной зимы

В Украине в ближайшее время ожидается существенное похолодание - местами мороз может быть около 20 градусов.

"Резко опустится температура воздуха и придут настоящие крещенские морозы, возможны снегопады", - сообщил синоптик Леонид Горбань.

Известно, что такая погода продержится практически до конца января. В последние же дни января и начале февраля – немного потеплеет. С 5 февраля - снова ударят морозы, местами до 25−30 градусов и пойдут сильные снегопады:

"С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами", - заявляет Горбань.

Синоптик также высказал предположение, что с небольшими отклонениями в несколько дней, морозная погода продержится в Украине до 8 Марта.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, погода, зима, мороз, холод
 
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