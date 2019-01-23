Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху

23.01.2019 10:48

МОЗ Украины готовит «революционный» закон, который обяжет украинских медиков получать лицензии. Нынешнюю систему аттестации врачей в министерстве считают неэффективной и предлагают менять ее кардинально.

Как сообщают инициаторы вероятного нововведения, будет введен институт лицензирования врачей и лицензии, как документы, подтверждающие право на профессиональную деятельность. Это, по мнению реформистов, поможет здравоохранению нашей страны «шагать в ногу» с передовым миром.

Что же не так с нынешней действующей системой аттестации врачей? Как считают в Минздраве, сегодняшняя оценка квалификации врачей очень субъективная и позволяет неквалифицированным медикам продолжать практику. А вот система лицензирования врачей, якобы, будет основана на непрерывном профессиональном развитии. Также, по словам реформистов, сегодня врач не особо замотивирован в предоставлении качественных медицинских услуг, так как официальный доход его «капает» при любом раскладе. В результате же введения принципа «деньги идут за пациентом», у врача появится смысл оказывать качественную медпомощь каждому пациенту. В помощь самим пациентам при выборе врача, планируется создать специализированный портал. Там люди смогут найти информацию о состоянии квалификации каждого медика.

Также одной из основных причин необходимости внедрения нового закона, в Минздраве называют нынешнюю слабую ответственность врачей в случаях врачебных ошибок и причиненного вреда пациенту. На сегодняшний день в медицине наблюдается «круговая порука», когда решения в спорных случаях принимаются «своими». В результате внедрения реформаторского закона, будут введены механизмы «вывода с рынка» медицинских услуг некомпетентных врачей. Другими словами, у таких медиков будут попросту отбирать лицензии на практику.

Поэтому в Минздраве считают, что новая система должна предусматривать не только получение лицензии после окончания обучения, но и изменения в медицинском образовании как таковом, а также непрерывное профессиональное развитие врача, который получил лицензию.

Внедрение непрерывного профессионального развития врачей будет рассчитано на два года (2018-2019). Переход к системе лицензирования рассчитан на два периода: первый – II полугодие 2018-2019 годы – разработка и принятие необходимой нормативно-правой базы; второй – 2020-2024 годы – переходный период, в течение которого врачам необходимо будет сдать экзамен для получения лицензии.

В Минздраве сообщают, что все перечисленные нововведения – это пока лишь концепция реформирования. Чиновники от министерства призывают общественность присоединиться к обсуждению.

Источник: kr24.com.ua