«Новогоднее обращение Зеленского не было техничной ошибкой»: программный директор «1+1» опроверг заявление юмориста

23.01.2019 09:28

Программный директор телеканала «1+1» Андрей Коваль на своей странице в «Фейсбук» опубликовал пост, в котором рассказал о новогоднем выступлении Владимира Зеленского, отметив, что его появление на экране не было ошибкой, передает replyua.net. По его словам, отдел выдачи эфира – это ответственные и профессиональные люди, которые за все время работы не допускали ошибок.



«Если другие департаменты или продакшены замотаются и что-то пропустили/недосмотрели, эфирка всегда подстрахует и поможет. Эти люди неформально подходят к своей работе, они работают более чем на 100%. В особые дни, например, как 31.12, остаются на работе до последнего», — заявил Коваль. Напомним, ранее сообщалось, что кандидат у президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что появление его новогоднего обращения, которое сместило речь главы государства Петра Порошенко, могло быть техническим недоразумением.



«Давайте я объясню, как в действительности это все происходило. Конечно же, у меня была тактика заявить о своих намерениях во время высокого телесмотрения нашей программы, так как у нас договор с «1+1», что мы выходим в это время... К поздравлению президента это не имело никакого отношения», — уточнил он тогда в интервью «УП».