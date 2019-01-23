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Порошенко идет в президенты: стали известны место и дата его выдвижения на второй срок

23.01.2019 20:55
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Порошенко идет в президенты: стали известны место и дата его выдвижения на второй срок

Похоже, что уже совсем скоро "Блок Петра Порошенко" официально выдвинет своего лидера и нынешнего украинского президента на вторую президентскую каденцию.

Сегодня стало известно о том, где и когда пройдет съезд партии "БПП", в ходе которого действующего главу украинского государства Петра Порошенко выдвинут в президенты на ближайшие пять лет. Об этом сообщает издание "Апостроф", ссылаясь на свои источники в Администрации президента, передает "Диалог.UA". Местом проведения станет город Киев, а само мероприятие примет столичный Дворец Спорта.

Сам съезд сторонников Порошенко состоится во вторник, 29 января. Ранее президент Украины Петр Порошенко озвучил свою главную приоритетную цель в нынешнем году, выполнение которой кардинально изменит жизнь простых украинцев.

Также Порошенко назвал и свою главную цель по газу, если он снова будет избран на пост главы государства.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
 
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