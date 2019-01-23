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Порошенко идет в президенты: стали известны место и дата его выдвижения на второй срок
Похоже, что уже совсем скоро "Блок Петра Порошенко" официально выдвинет своего лидера и нынешнего украинского президента на вторую президентскую каденцию.
Сегодня стало известно о том, где и когда пройдет съезд партии "БПП", в ходе которого действующего главу украинского государства Петра Порошенко выдвинут в президенты на ближайшие пять лет. Об этом сообщает издание "Апостроф", ссылаясь на свои источники в Администрации президента, передает "Диалог.UA". Местом проведения станет город Киев, а само мероприятие примет столичный Дворец Спорта.
Сам съезд сторонников Порошенко состоится во вторник, 29 января. Ранее президент Украины Петр Порошенко озвучил свою главную приоритетную цель в нынешнем году, выполнение которой кардинально изменит жизнь простых украинцев.
Также Порошенко назвал и свою главную цель по газу, если он снова будет избран на пост главы государства.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, выборы президента, Порошенко
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