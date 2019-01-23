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Архив - Украина

«Скоро вы узнаете больше»: Вакарчук подтвердил намерения идти в политику

23.01.2019 18:38
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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что планирует идти в политику. Об этом он заявил на мероприятии британского украинского сообщества в Лондоне.

"Я в деле и скоро вы узнаете больше", - сказал Вакарчук, при этом не подтверждая намерение идти именно в президенты, передает УНИАН.

"Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не привлекает. В политику меня приводит разочарование нынешним состоянием украинской политики", - объяснил Вакарчук.

Он отметил, что "борьба с коррупцией и преобразование судебной системы должны быть в центре внимания".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: политика, Донбасс, Вакарчук, Океан Ельзи
 
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