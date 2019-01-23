«Суда не затонули и продолжают гореть»: стали известны новые подробности ЧП возле Керченского пролива

23.01.2019 14:42

Сегодня, 23 января, стало известно, что пожар на танкерах под флагом Танзании — «Маэстро» и «Кандий», которые вспыхнули 21 января, продолжает бушевать огонь, передает replyua.net со ссылкой на ТАСС. В то же время в Росморречфлоте сообщают, что корабли до сих пор не затонули.



«Суда не затонули, так как отвечающие за их плавучесть конструкции пока остаются целы. Периодически к танкерам, которые продолжают гореть, подходит судно "Спасатель Демидов", оно орошает для охлаждения районы, примыкающие к горению и снова отходит, чтобы постоянно там рядом не находиться», – рассказали в Росморречфлоте.



Напомним, в результате ЧП возле Керченского пролива погибло 10 человек. Ссылаясь на последние данные, с кораблей спасены 12 людей. Всего же на танкерах было 32 человека, судьба десяти членов экипажа неизвестна — их продолжают искать.