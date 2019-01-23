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«Украина лишится козыря по Крыму»: в России сделали неожиданное заявление

23.01.2019 10:35
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«Украина лишится козыря по Крыму»: в России сделали неожиданное заявление

Российские специалисты разработали проект, направленный на улучшение ситуации с водоснабжением северных районов Крыма. Как передает replyua.net со ссылкой на Политнавигатор, этот проект уже одобрили в Главгосэкспертизы России. Отмечается, что специалисты собираются установить оборудование, позволяющее компенсировать потерю напора при транспортировке воды на большие расстояния. 

В Главгосэкспертизы рассказали, что ввод в эксплуатацию новых объектов поможет улучшить водоснабжение населённых пунктов Нижнегорского, Джанкойского и Красноперекопского районов Крыма, а также города Армянска. При этом российские эксперты уже заявили, что если специалистам удастся осуществить этот проект, водоснабжение Крыма восстановится до уровня 2014 года, а Украина, в свою очередь, лишится основного инструмента давления на полуостров. 

Специалисты, разработавший этот проект, утверждают, что на севере Крыма будет оборудована новая насосная станция. Напомним, что после событий 2014 года Киев перекрыл подачу воды через Северо-Крымский канал на полуостров. Этот канал обеспечивал около 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым
 
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