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Украинцев предупредили о 30-градусных морозах в феврале
Уже с 5 февраля по всей территории Украины прогнозируется резкое снижение температуры — столбики термометра могут опуститься до -30.
Как передает replyua.net, об этом в интервью «Подробностям» заявил народный синоптик Леонид Горбань. По его словам, морозы, которые начались после Крещения, продержатся до конца января. А в конце текущего месяца прогнозируется оттепель, которая будет продолжаться лишь до начала февраля.
«С 5 февраля вернется настоящая морозная зима. При этом в первой половине февраля возможны морозы до 25—30 градусов, которые будут сопровождаться снегопадами», - заявляет Горбань. Он утверждает, что морозы из нашей страны не уйдут до 8 марта.
Напомним, что сегодня, 23 января, синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий в связи с тем, что Украину в среду придут атмосферные фронты с Балкан, несущие с собой снегопады, усиление ветра и метели.
Теги: Донбасс, зима, мороз, февраль
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