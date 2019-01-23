В домах крымских татар опять проводят обыски

23.01.2019 12:15

В оккупированном Крыму российские силовики пришли с обысками в дом жителей микрорайона Фонтаны в Симферополе. Уголовное дело возбудили против дочери главы семьи - Эвелины Арифовой, которая сейчас находится на территории материковой Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Крымская солидарность".

"Обыск. Было возбуждено уголовное дело на дочь главы семьи - Эвелину Арифову. По информации родителей, их дочь сейчас находится на территории (материковой - ред.) Украины. Обыск начался в 6:00 и завершился в 8:30 утра", - сообщили в сообществе в Facebook.

Как отмечается, во время обыска был изъят планшет.

"После обыска сотрудники ФСБ вручили родителям Эвелины повестку на пятницу, 25 января 2019 года", - добавили в сообществе.

Напомним, силовики РФ провели обыски оккупационной власти Севастополя.

Источник: https://from-ua.com