- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- В домах крымских татар опять проводят обыски12:15
- Украинцев предупредили о 30-градусных морозах в феврале11:30
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- «Украина лишится козыря по Крыму»: в России сделали неожиданное заявление10:35
- Еще один кварталовец собрался идти в большую политику10:03
- «Новогоднее обращение Зеленского не было техничной ошибкой»: программный директор «1+1» опроверг заявление юмориста09:28
- Донбасс содрогается, боевики ведут масштабные бои: слышны мощные взрывы 09:16
- ПриватБанк сделал важное сообщение о Приват2409:00
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка08:45
В домах крымских татар опять проводят обыски
В оккупированном Крыму российские силовики пришли с обысками в дом жителей микрорайона Фонтаны в Симферополе. Уголовное дело возбудили против дочери главы семьи - Эвелины Арифовой, которая сейчас находится на территории материковой Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщество "Крымская солидарность".
"Обыск. Было возбуждено уголовное дело на дочь главы семьи - Эвелину Арифову. По информации родителей, их дочь сейчас находится на территории (материковой - ред.) Украины. Обыск начался в 6:00 и завершился в 8:30 утра", - сообщили в сообществе в Facebook.
Как отмечается, во время обыска был изъят планшет.
"После обыска сотрудники ФСБ вручили родителям Эвелины повестку на пятницу, 25 января 2019 года", - добавили в сообществе.
Напомним, силовики РФ провели обыски оккупационной власти Севастополя.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Симферополь, татары, обыск
- СБУ ищет виновных в крымско-татарской депортации
- Президент задовольнив вимоги кримських активістів
- Стало известно, как Порошенко отомстит Пинчуку
- Второй срок Порошенко: каких неприятностей ждать оппозиции
- Почему Путин не ввел войска в Украину в 2014 - Стрелков озвучил свою версию
- Вандалы разгромили симферопольский парк кованых фигур
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- Донбасс содрогается, боевики ведут масштабные бои: слышны мощные взрывы 09:16
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка08:45
- Водафон в "ДНР" при смерти - «министр связи» ОРДО сделал заявление о мобильном операторе08:15
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами08:00
- Оккупанты обрушили огонь пулеметов на группу саперов ООС под Марьинкой07:36
- В Горловке обвалилась крыша супермаркета «Амстор»07:10
- Кто на самом деле управляет "Л/ДНР": Сурков один из ... - разоблачены все люди Путина на оккупированном Донбассе - схема22:03
- Ждем эпидемию: В Донецке жители жалуются на мусор, невывезенный с прошлого года21:05
- На Донбассе члены НВФ обстреляли саперов: есть раненый20:34
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- В домах крымских татар опять проводят обыски12:15
- WBC отметил наградами двух украинских боксеров12:00
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Украинцев предупредили о 30-градусных морозах в феврале11:30
- Ученые создадут мозг, обладающий сознанием 11:15
- Роналду оштрафовали и "посадили" условно на два года11:00
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- «Украина лишится козыря по Крыму»: в России сделали неожиданное заявление10:35
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе22:25
- Поедание глины оказалось полезным для здоровья20:30
- Какие три знака Зодиака вернутся к своей бывшей второй половинке в 2019?20:15
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»