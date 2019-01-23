- Завтра Оболонский райсуд Киева огласит приговор Януковичу15:00
- «Суда не затонули и продолжают гореть»: стали известны новые подробности ЧП возле Керченского пролива14:42
- Видео Путина с заявлением о Курилах вызвало скандал в России: президента РФ назвали предателем 14:23
- Украина приобрела мощного союзника: Голобуцкий рассказал о дипломатических заслугах Порошенко14:08
- Где в Украине завтра продолжатся метели и снегопады: синоптик обновила прогноз13:42
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- В домах крымских татар опять проводят обыски12:15
- Украинцев предупредили о 30-градусных морозах в феврале11:30
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
Видео Путина с заявлением о Курилах вызвало скандал в России: президента РФ назвали предателем
В социальных сетях разгорается скандал вокруг планов России передать часть островов Курильской гряды под контроль Японии.
При этом, несмотря на то что Москва в последний момент публично отказалась от обсуждения продажи островов, рейтинг Путина продолжает падать на фоне заявлений о предательстве России. Выступление Путина в Кремле после переговоров с японским премьером вызвало новый всплеск подозрений россиян, которые бросились оскорблять Путина после публикации видео с его заявлением.
При этом, несмотря на осторожные формулировки главы РФ, россияне не верят Путину и заявляют, что он продолжает переговоры по поводу сдачи Курил Японии.
В Сети фигурируют суммы и условия, в обмен на которые Путин готов отдать два южных острова. "Если он передаст без обсуждения с народом острова, как передал полуостров Даманский, россияне его будут презирать .
А разговоры идут, что он обещал два острова японцам на предыдущей встрече в Иркутске", - угрожают последствиями Путину россияне. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, эксперт рассказал, что грозит Путину после сдачи Курил Японии.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Курильские острова
- Битва за Донбасс: нужно продержаться четыре месяца
- РФ думает, как уйти с Донбасса, а "кошельки Путина" щипают
- Путин заявил, что решение остаться ему у власти на следующий срок, зависит о его настроений
- Московский писатель о россиянах, российском правителе и его советниках
- Российские телевизионщики перепутали Путина с Гитлером (ВИДЕО)
- У Путина новая идея - предложил создать пограничные силы СНГ
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- Донбасс содрогается, боевики ведут масштабные бои: слышны мощные взрывы 09:16
- В Донецке и Макеевке останавливают весь транспорт. Идет повальная проверка08:45
- Водафон в "ДНР" при смерти - «министр связи» ОРДО сделал заявление о мобильном операторе08:15
- В ОРДО «гаишники» угрожают конфисковывать авто с украинскими госномерами08:00
- Оккупанты обрушили огонь пулеметов на группу саперов ООС под Марьинкой07:36
- В Горловке обвалилась крыша супермаркета «Амстор»07:10
- Кто на самом деле управляет "Л/ДНР": Сурков один из ... - разоблачены все люди Путина на оккупированном Донбассе - схема22:03
- Ждем эпидемию: В Донецке жители жалуются на мусор, невывезенный с прошлого года21:05
- Завтра Оболонский райсуд Киева огласит приговор Януковичу15:00
- «Суда не затонули и продолжают гореть»: стали известны новые подробности ЧП возле Керченского пролива14:42
- Видео Путина с заявлением о Курилах вызвало скандал в России: президента РФ назвали предателем 14:23
- Украина приобрела мощного союзника: Голобуцкий рассказал о дипломатических заслугах Порошенко14:08
- Глава Xiaomi показал рабочий прототип гибкого смартфона (ВИДЕО)14:00
- Где в Украине завтра продолжатся метели и снегопады: синоптик обновила прогноз13:42
- Боевики "Л/ДНР" продолжают нарушать минские договоренности: в ООС рассказали, что террористы прячут от ОБСЕ13:25
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Разгром российских военных в Сирии: союзники Москвы угрожают Израилю войной - выдвинут ультиматум 12:50
- Жебривский назвал главное условие для достижения мира на Донбассе12:36
- Эти женские имена больше всего отталкивают мужчин13:10
- Так после свадьбы меняются мужчины разных знаков Зодиака11:45
- Минздрав готовит врачей к грандиозному переполоху10:48
- Есть 3 типа людей в зависимости от даты рождения. К какому относитесь вы?10:20
- Кому из знаков Зодиака повезёт с деньгами в январе 2019 года07:48
- Названы опасные привычки, которые убивают почки21:31
- Учительница из Донецка: Хватит выживание в оккупации называть предательством Украины16:48
- Ученые утверждают, что вода в душевых таит смертельную опасность09:25
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе22:25
- Поедание глины оказалось полезным для здоровья20:30
- «Ждем великих перемен»: в Донецке скопление скорых, по улицам новые блокпосты
- В Донецке массовое отравление в "Аквапарке"
- В ОРДЛО три дня будут пытаться эвакуировать население
- "ДНР/ЛНР" ограничили выезд для некоторых жителей: теперь выехать в Украину можно только по "спецразрешению"
- «Эпидемия все ближе»: медики ОРДО шокированы новым требованием «власти»
- Сценарии возвращения Донбасса в 2019 году
- Врачи сообщили, кому строго противопоказан кофе
- Пушилин озвучил «конечную цель» главарей ОРДЛО
- "Жара" под Марьинкой, боевики "ДНР" пытаются прорвать фронт: российских наемников отбросили шквальным огнем
- Боевики «ДНР» на блокпосту в Еленовке считают, что в Донецке «все инвалиды»