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Берегись подделки: эксперты назвали продукты, которые чаще всего фальсифицируют в Украине
Эксперты рассказали о продуктах, которые чаще всего фальсифицируют в Украине. В такой антирейтинг попали сливочное масло и сгущенное молоко, вареная колбаса и сосиски, а также сыры.
Об этом сообщил председатель правления центра экспертиз "ТЕСТ" Валентин Безрукий в интервью УНИАН.
По его словам, «лидером подделок» оказалась «сгущенка» - сегодня на рынке практически не осталось натуральной. Это объясняется тем, что производители стремятся удешевить производство и сделать рентабельный продукт. А так как молочный жир — достаточно дорогой компонент молочных продуктов, его часто заменяют растительным.
В то же время молочную продукцию – молоко, йогурты - не фальсифицируют. Мало фальсификата и среди представленной на рынке сметаны. Однако кефир, по словам эксперта, часто заменяют обычным йогуртом из-за отсутствия в нем кефирных дрожжей.
Часто фальсификации подлежит вареная колбаса и сосиски. Технологии их изготовления позволяют массово заменять мясо в продукте более дешевым сырьем. При этом вкусовые качества от этого не меняются.
Подделки также можно найти и среди сыров. При этом, уточнил Безрукий, есть ряд производителей, которые на производстве фальсификата специализируются. Кроме того, более дорогие сорта сыров фальсифицируются чаще, чем дешевые — например, моцарелла.
Проще всего подделать продукт с большим количеством компонентов. Например, высококлассное мясо можно заменить сырьем более низкого качества или вообще — мясом другого животного.
Более целесообразно для производителя фальсифицировать продукты, в которых компоненты дороже, но пользующиеся ежедневным спросом. И в основном это молочные продукты.
Теги: Украина, Донбасс, подделка, продукты
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