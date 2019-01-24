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Курс валют в Украине: украинская гривна значительно укрепилась

24.01.2019 17:45
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Курс валют в Украине: украинская гривна значительно укрепилась

Сегодня, 24 января, украинская гривна на официальном уровне укрепилась всего на 19 копеек.

Об этом сообщает издание Finance.ua, передает "Диалог.UA". Ранее финансовый эксперт Алексей Субочев обнародовал специальный политический и экономический прогноз для Украины в грядущем 2019 году.

На 13:00 официальный курс гривны держится в районе 27,74–27,78 и близится к падению начала января 2019 года. Утром в 10:00 доллар держался в районе 27,80–27,85. Отмечается, что европейская валюта держится в районе 31,57-31,62 гривны.

Российская валюта в значительной степени падает с начала 2019 года - 0,4207-0,4216 гривны.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Донбасс, гривня, курс валют
 
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