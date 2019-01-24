Курс валют в Украине: украинская гривна значительно укрепилась

24.01.2019 17:45

Сегодня, 24 января, украинская гривна на официальном уровне укрепилась всего на 19 копеек.

Об этом сообщает издание Finance.ua, передает "Диалог.UA". Ранее финансовый эксперт Алексей Субочев обнародовал специальный политический и экономический прогноз для Украины в грядущем 2019 году.

На 13:00 официальный курс гривны держится в районе 27,74–27,78 и близится к падению начала января 2019 года. Утром в 10:00 доллар держался в районе 27,80–27,85. Отмечается, что европейская валюта держится в районе 31,57-31,62 гривны.

Российская валюта в значительной степени падает с начала 2019 года - 0,4207-0,4216 гривны.





Источник: www.dialog.ua