"Мне пять лет ждать не нужно". Владимир Зеленский сделал заявление

24.01.2019 20:15

«Я пообещал – я сделал, и мне для этого пять лет ждать не нужно». Руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский сообщил в видеообращении о выходе из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD.

Напомним, медийщики выяснили, что комик является владельцем кипрской компании, получающей заказы на кино и телепрограммы от государства-агрессора. Среди бизнес-партнеров Зеленского – Сергей и Борис Шефиры, соратник бизнесмена Игоря Коломойского Тимур Миндич.

Шоумен продемонстрировал документ, где сказано, что он владеет 300 акциями и заявляет о своем выходе из состава акционеров Green Family LTD.

Источник: http://kr24.com.ua