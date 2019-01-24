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На дорогах трех областей сохраняются ограничения движения
В четверг, 24 января из-за непогоды в нашей стране сохраняются временные ограничения на движение фур на автодорогах в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Отмечается, что временные ограничения на движение для большегрузных транспортных средств введены на таких дорогах госзначения:
Кировоградская область
- М-22 Полтава-Александрия (от г.Александрия до границы с Полтавской областью)
Николаевская область
- М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)
- Н-24 Благовещенское - Николаев (от г.Первомайск до г.Южноукраинск)
Полтавская область
- М-03 Киев-Харьков-Довжанский (от границы с Киевской областью до границы с Харьковской областью)
- М-22 Полтава-Александрия (от г.Полтава до границы с Кировоградской областью)
- Р-11 Полтава-Красноград (до границы с Харьковской областью)
- Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка (от границы с Днепропетровской областью)
Напомним, ранее сообщалось, что в травмпункт Краматорска за сутки обратилось почти 100 человек.
Источник: https://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, погода, дорога, ограничение
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