На дорогах трех областей сохраняются ограничения движения

24.01.2019 15:20

В четверг, 24 января из-за непогоды в нашей стране сохраняются временные ограничения на движение фур на автодорогах в Кировоградской, Полтавской и Николаевской областях.



Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.



Отмечается, что временные ограничения на движение для большегрузных транспортных средств введены на таких дорогах госзначения:



Кировоградская область



- М-22 Полтава-Александрия (от г.Александрия до границы с Полтавской областью)



Николаевская область



- М-13 Кропивницкий-Платоново (от границы с Кировоградской областью до границы с Одесской областью)



- Н-24 Благовещенское - Николаев (от г.Первомайск до г.Южноукраинск)



Полтавская область



- М-03 Киев-Харьков-Довжанский (от границы с Киевской областью до границы с Харьковской областью)



- М-22 Полтава-Александрия (от г.Полтава до границы с Кировоградской областью)



- Р-11 Полтава-Красноград (до границы с Харьковской областью)



- Н-31 Днепр-Царичанка-Кобеляки-Решетиловка (от границы с Днепропетровской областью)



Напомним, ранее сообщалось, что в травмпункт Краматорска за сутки обратилось почти 100 человек.

Источник: https://zi.dn.ua