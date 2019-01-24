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Непогода продолжится: синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни

24.01.2019 11:17
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Непогода продолжится: синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие дни

24 января, в четверг, синоптики прогнозируют обильные осадки практически во всех областях Украины, причём на крайнем востоке, а также в южных областях ожидаются мокрый снег и дождь.

Как передает replyua.net со ссылкой на Гидрометцентр, 24 января на крайнем востоке будет от 0 до 5 градусов тепла, в южных регионах от 2 до 4 градусов тепла, в остальных областях от 1 до 5 градусов мороза. 

25 и 26 января, как отмечают синоптики, по всей Украине пройдет снег. В дневные часы 26 января лишь на севере и на западе страны существенных осадков не прогнозируется. В ночные часы столбик термометра будет опускаться до 6-12 градусов со знаком минус. Самые крепкие морозы ожидаются в северных областях - местами до 17 градусов со знаком минус. В дневные часы будет от 1 до 7 градусов мороза. На востоке Украины синоптики прогнозируют около 0 градусов днём и до 9 градусов мороза в ночные часы. 

Самая тёплая погода 25 и 26 января ожидается в южных областях, где в дневные часы воздух будет прогреваться до 1-5 градусов со знаком плюс. При этом на юге синоптики не прогнозируют существенных осадков.



Теги: Донбасс, непогода, прогноз погоды
 
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