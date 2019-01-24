Нибиру выбрала новые "жертвы": "воронка смерти" затащит Японию, с лица Земли исчезнут некоторые российские города

24.01.2019 21:15

Ученые назвали ряд российских регионов, которые исчезнут с лица Земли после того, как Нибиру расправится с Японией.

Эксперты утверждают, что после того, как Нибиру сотрет в порошок Хоккайдо, следующими на очереди будут Южно-Сахалинск, и ряд городов Дальнего Востока, передает "Диалог.UA". Смертоносная планета уже давно нацелена на Японию, Звезда смерти также активно себя ведет и в отношении России.

Ануннаки, как говорят конспирологи, поставили себе цель. Пришельцы с Нибиру намерены уничтожить Японию за то, что японцы выведали несколько важных тайн Звезды смерти и теперь вовсю используют эти нанотехнологии.

А поскольку "расправа" над Японией бесследно не пройдет, то и существование некоторых российских городов, соседствующих с ней, тоже может быть прекращено.

Ученые отмечают, что российские города исчезнут в тот момент, когда во время атаки Нибиру Японию начнет засасывать "воронка смерти". При этом Японии грозят мощные цунами, а России глобальные потопы и наводнения. Ранее стало известно, что Нибиру взорвала один из самых опасных вулканов.



Источник: www.dialog.ua