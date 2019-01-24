Никаких поблажек: в Украине предложили отменить субсидии

24.01.2019 20:48

Нынешняя система субсидий на оплату коммунальных услуг загоняет в тупик экономику Украины и провоцирует наращивание дополнительных долгов.

Такое мнение высказал экономист Евгений Невмержицкий. По его мнению, деньги, вместо дотаций потребителям, нужно вкладывать в меры по энергоэффективности, передает Обозреватель.

По словам эксперта, в Украине тарифы за энергоносители и коммунальные услуги, в частности, за газ, являются завышенными и несбалансированными.

"Причиной этого несбалансирования является рост задолженности. Тарифы не отвечают покупательской способности граждан. Соответственно, накапливаются дополнительные долги. Вариант решения, который сегодня есть – более 50 млрд грн платится из бюджета. Это совсем неэффективный подход, разбазаривание государственных средств, пустые растраты в воздух. Администрирование этих субсидий – очень дорогая и неэффективная вещь", – подчеркнул Невмержицкий.

"И вообще, эти субсидии не отвечают самому понятию субсидий, потому что они у более половины населения. Субсидия – это до 3% людей. Это прямая открытая прозрачная коррупция, другого объяснения нет. Такой подход – вред для государственных интересов… Это существенно разрушает нашу экономическую систему", – добавил он.

Экономист напомнил, что в госбюджете на следующий год заложено 52 млрд грн на субсидии.

"Если эти средства направить на энергоэффективность, пользы будет намного больше... Например, с установкой счетчиков у людей будет физическая возможность экономить. Таким образом происходит оплата за коммунальные услуги во всем цивилизованном мире", – объяснил он.

Как отметил эксперт, тарифы ЖКХ должны отвечать покупательской способности.

"Можно оставить эти тарифы, но должны существенно возрасти доходы граждан. Это возможно за счет решения земельного вопроса, справедливой приватизации, даже решение вопроса с перечислением средств "заробитчан" – так как из 10 млрд долларов мы не менее миллиарда теряем на переводах. Мы можем существенно увеличить наши доходы", – считает он.

Экономист также высказал мнение, что частью комплексного решения проблемы ЖКХ может быть списание долгов за коммуналку.

"У огромного числа людей нет физической возможности платить по тем тарифам, которые есть сегодня. Этот долг не является реальным к возвращению в определенной части. Подчеркиваю, что другого варианта вообще нет, если не будут кардинально повышены доходы граждан, если не произойдет экономическое чудо", – отметил Невмержицкий.

Источник: https://from-ua.com