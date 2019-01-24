Погода на неделю: много снега

24.01.2019 20:01

Вторая половина января приготовила ряд погодных сюрпризов, которые потенциально способны осложнить жизнь украинцев, ведь по прогнозам синоптиков страну накроет волна осадков, а метели и снегопады станут частым явлением. Какой будет погода до конца текущей недели, узнавал "Апостроф".

Согласно данным Укргидрометцентра в четверг, 24 января, практически по всей территории Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя. Только в Крыму будет сухая, но облачная погода. По прогнозам синоптиков, самые обильные осадки выпадут на востоке и юге нашей страны.

Прохладнее всего в этот день будет на западе и севере Украины: от 2 до 6 градусов мороза столбики термометра покажут днем и около 6-8 градусов с отметкой "минус" ожидается в ночное время суток. На востоке и в центре будет немного теплее: от 0 до 2 градусов мороза в дневное время суток и 2-4 мороза на этих территориях будет после заката солнца.

Еще теплее на юге: 2-4 градуса с отметкой "плюс" столбики термометра покажут днем и всего около одного градуса мороза - в ночное время суток. А вот в Крыму установится совсем не зимняя погода. Дневные температуры на полуострове будут достигать 8-10 градусов тепла, а ночью столбики термометров опустятся, но незначительно, и покажут 4-6 градуса с отметкой "плюс".

В пятницу, 25 января, на юге, востоке и в центре Украины установится сухая, но облачная погода. А вот север и запад страны продолжит засыпать снегом, правда, обильных осадков синоптики здесь не ожидают.

В целом, температурная картина в последний день рабочей недели существенно не изменится, только на юге Украины температура воздуха еще поднимется на несколько градусов и днем составит 4-6 тепла, а в ночное время суток - от 0 до 2 градусов с отметкой "плюс".

В субботу, 26 января, дожди и снегопады вновь накроют всю территорию Украины. Самые обильные осадки ожидаются на востоке и в центре страны.

Минусовые показатели температуры в этот день сохранятся только на западе и севере Украины. Днем в западных и северных регионах страны ожидается от 1 до 4 градусов мороза, а ночью столбики термометра покажут 4-7 градусов ниже нуля.

На востоке и в центре синоптики ожидают в дневное время суток от 0 до 3 градусов с отметкой "плюс", а ночью будет небольшой мороз: 1-2 градуса. Ожидаемо теплее всего будет на юге Украины: от 4 до 6 (а в Крыму от 8 до 10) градусов тепла в дневное время суток и около 2 тепла будет ночью.

В последнее воскресенье января осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются только на востоке и юге Украины. На остальной территории страны синоптики прогнозируют сухую погоду.

Стабильно плюсовая температура в этот день сохранится только на юге Украины: от 2 до 6 градусов тепла столбики термометра покажут днем и 1-3 градуса с отметкой "плюс" - ночью. На остальной же территории страны установится от 1 тепла до 2 мороза в дневное время суток, и аналогичная температура ожидается ночью, только на севере и западе ночью будет немного прохладнее: от 5 до 7 градусов мороза.

Источник: https://from-ua.com